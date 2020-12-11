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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: الولايات المتحدة باتهامها لمسؤولين روس تحاول صرف الأنظار عن مشاكلها الداخلية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:59 ص
أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف
وكالات
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انتقد سفير موسكو لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، بشدة قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على كيانات ومسؤولين روس على رأسهم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بزعم تورطهم في مخالفات حقوقية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" ووصف أنطونوف، في تصريح نشرته السفارة فجر اليوم الجمعة، العقوبات الجديدة بأنها "خطوة عدائية وتخريبية أخرى تهدف إلى تفاقم الأزمة في العلاقات الثنائية"، مضيفا: "الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين روس بالتورط في مخالفات مزعومة لحقوق الإنسان لا أساس لها ولا تصمد أمام التمحيص".

ورجح الدبلوماسي الروسي أن تكون الحكومة الأمريكية "تحاول بهذه التصرفات التدميرية صرف الانتباه عن المشاكل المستمرة والخطيرة داخل الولايات المتحدة لاسيما في مجال حقوق الإنسان".

وتابع: "دعت روسيا مرارا إلى التخلي عن الإجراءات العقابية أحادية الجانب غير المشروعة والعودة إلى العلاقات الطبيعية بين الدول والتي تقضي بالحوار المتساوي والاحترام المتبادل، لكننا لم نتلق أي رد على مبادراتنا".

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