البنتاجون يبرر سبب نشر مدرعات «برادلى» فى سوريا

برر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي قرار البنتاجون نشر مدرعات من طراز "أم 2 برادلي" في سوريا، بأنه بسبب التواجد العسكري الروسي في شمال شرقي البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" حمل ماكينزي، في حوار جرى معه خلال مؤتمر افتراضي نظمه موقع "Defense One"، القوات الروسية المسؤولية عن تسيير دوريات خارج منطقة سيطرتها، دون التنسيق مع الجانب الأمريكي.وتابع القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أن البنتاجون في هذه الظروف خلص إلى أن إرسال مدرعات "برادلي" إلى سوريا يمثل خطوة مناسبة.وأعلن البنتاجون عن نشر هذه المدرعات في سوريا في سبتمبر الماضي، في أول خطوة من نوعها منذ أكتوبر 2019.