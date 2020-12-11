موريتانيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، وفاة 8 أشخاص كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد.وهذه هي أكبر حصيلة يومية للوفيات منذ ظهور الفيروس في موريتانيا في مارس الماضي.وأعلن مدير الصحة العمومية بالوزارة سيد ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، تسجيل 8 وفيات و163 إصابة بالفيروس.وارتفع إجمالي الإصابات إلى 10268 من بينها 210 وفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.