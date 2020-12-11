انطلاق ورشة «الرقص الصوفى» بجزويت القاهرة.. اليوم

تنطلق في السادسة من مساء اليوم الجمعة٬ بمركز الجزويت الثقافي بالقاهرة٬ فعاليات ورشة "الرقص الصوفي" والتي يقوم بالتدريب فيها الفنان أحمد برعي."الرقص الصوفى" بدأ على يد جلال الدين الرومي٬ وتقوم الفكرة على الالتفاف حول النفس بمثابة الاحتفال بالكون ودورة الحياة، عُرف بالدوران أو رقص الدراويش٬ اشتقت منها رقصة التنورة التي اشتهرت بها مصر وأدرجت كتقليد احتفالي.وعلى مدار يومين تركز الورشة على العلاقة بين الجسد والعقل والروح من خلال تجربة وفهم ما يحدث لأجسادنا ووعينا أثناء الدوران.يذكر أن أحمد برعي مصمم رقصات خريج مدرسة ماعت لفنون الرقص المعاصر٬ ومؤسس فريق "أسمه إيه..؟" لفنون الأداء.صمم الكثير من الرقصات للعديد من العروض المسرحية على مدار 5 سنوات٬ كما يهتم بدمج الرقص المعاصر بالصوفى وإدراجه فى تصميماته للرقصات.