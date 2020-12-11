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الثقافة

اليوم.. مناقشة رواية «سماء وسبعة بحور» بجاليرى أنتيك خانة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
سماء وسبعة بحور
سماء وسبعة بحور
نضال ممدوح
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يستضيف جاليري أنتيك خانة بالزمالك٬ في الخامسة من مساء اليوم الجمعة٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "سماء وسبعة بحور" مع الروائي الفلسطيني ناجي الناجي.

تدور أحداث الرواية من خلال خطين سرديين متوازيين، يروي الكاتب رحلة اللقاء الأول وتجسّد حكايات الأسلاف والخرائط واللاجئين في شخوص وفي حجر وشجر، معيدًا النص في تداخل لازمني إلى تجلّيات تجارب المنافي وتأثيراتها في التكوين النفسي لعدد من شخوص العمل.

وتشتبك الرواية مع عدد من المفاهيم التي أحاطت بحياة اللاجئين في المنافي وتأثرهم وتأثيراتهم مع المجتمعات الأخرى، ونتاج تلك التفاعلات في تشكيل شخصية اللاجىء والمنفيّ والمغترب، متعرضةً إلى سوسيولوجيا المخيم والمنفى، وعلاقتها بالثابت والمتحول المجتمعي في السنوات الأخيرة.

ناجي الناجي، كاتب ودبلوماسي فلسطيني، كتب فى مجالات المسرح والقصة القصيرة والرواية، صدر له مسرحية "قيثارة من رخام" عام 1999، و"زعتر قرمزي" عام 2002، والمجموعة القصصية "ترنيمة إلى الضفة الأخرى" عام 2016، كتب فى العديد من الدوريات الأدبية العربية، وقدّم برنامج "أمسى المسا" فى راديو أرابيسك الموجه للعرب المقيمين فى ألمانيا.

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