رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل إطلاق رواية الحفيدة الأولى بدار هن للنشر

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:55 ص
رواية الحفيدة الأولى
رواية الحفيدة الأولى
نضال ممدوح
طباعة
تقيم دار هن للنشر والتوزيع٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم الجمعة٬ حفل إطلاق وتوقيع رواية "الحفيدة الأولي" والصادرة عن الدار للكاتبة فاطمة الصعيدي٬ والتي سبق وصدر لها رواية "تاء التأنيث الساكنة".

ومن أجواء الرواية نقرأ: عندما أتذكر تلك الأرض يأتي معها ضيوف جاءوا من ذكريات عمري البعيدة، فأحتفي بهم على طريقتي. سأكتب عنهم وعن تلك الأرض التي جمعتنا، علني أعيش معهم حياة جديدة..

سأكتب عنهم مثلما رأيتهم أو سمعت أخبارهم أو شاركتهم تلك الأيام. فذاكرتي الغضة ما تزال هناك، تركتها معهم، وحملت معي هذه الذاكرة الهشة التي تمتلئ صخبا وضجيجا ودخانا.

اليوم أعود لأرى جدتي التي لم يبق منها سوى صورة تجمعنا معا، كانت معلقة على الجدار فوق شباك سريرها "أبوعمدان"، تظهر الصورة طيفا شفيفا يتخلل داير السرير الأبيض الذي يحتضن العصافير الصغيرة الخضراء.

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف بفستان مفتوح في ختام «مهرجان القاهرة»

«رأسماله 16 مليارًا».. 6 معلومات عن صندوق الاستثمار المصري السعودي

شبيهة الراحلة «ميرنا المهندس» تخطف الأضواء في القاهرة السينمائي

السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لراغبي إحلال السيارات الملاكي بأخرى تعمل بالغاز

الصور

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

image description

محافظ أسيوط يشهد مقابلات شخصية لاختيار قيادات لشغل وظائف قيادية

image description

«متحدون على مكافحة الفساد».. فعاليات ثقافية وفنية بمدارس أسيوط

الأكثر قراءة

الصحة تكشف عن الفئات الأولى بلقاح كورونا.. وموعد الدفعة الثانية

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

مصدر: مصر تحصل على 50 ألف جرعة لقاح كورونا.. والتطعيم خلال أيام

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

كشف منتجات غذائية مضرة للدماغ

القائمة النهائية للمتأهلين لدور الـ32 من الدورى الأوروبى

ميلان يهزم سبارتا براج.. وليل يخسر من سيلتك بالدورى الأوروبى

ليستر سيتى يهزم آيك بثنائية فى الدورى الأوروبى

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

انطلاق ورشة «الرقص الصوفى» بجزويت القاهرة.. اليوم

اليوم.. مناقشة رواية «سماء وسبعة بحور» بجاليرى أنتيك خانة

الليلة.. حفل إطلاق رواية الحفيدة الأولى بدار هن للنشر

تلامذة ومحبو نجيب محفوظ يحتفلون بعيد ميلاده أونلاين