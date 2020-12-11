الليلة.. حفل إطلاق رواية الحفيدة الأولى بدار هن للنشر

تقيم دار هن للنشر والتوزيع٬ في الرابعة من بعد عصر اليوم الجمعة٬ حفل إطلاق وتوقيع رواية "الحفيدة الأولي" والصادرة عن الدار للكاتبة فاطمة الصعيدي٬ والتي سبق وصدر لها رواية "تاء التأنيث الساكنة".ومن أجواء الرواية نقرأ: عندما أتذكر تلك الأرض يأتي معها ضيوف جاءوا من ذكريات عمري البعيدة، فأحتفي بهم على طريقتي. سأكتب عنهم وعن تلك الأرض التي جمعتنا، علني أعيش معهم حياة جديدة..سأكتب عنهم مثلما رأيتهم أو سمعت أخبارهم أو شاركتهم تلك الأيام. فذاكرتي الغضة ما تزال هناك، تركتها معهم، وحملت معي هذه الذاكرة الهشة التي تمتلئ صخبا وضجيجا ودخانا.اليوم أعود لأرى جدتي التي لم يبق منها سوى صورة تجمعنا معا، كانت معلقة على الجدار فوق شباك سريرها "أبوعمدان"، تظهر الصورة طيفا شفيفا يتخلل داير السرير الأبيض الذي يحتضن العصافير الصغيرة الخضراء.