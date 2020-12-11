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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زيارة وفد الصحة النفسية لمستشفى أسوان لمتابعة الخدمات العلاجية

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:52 ص
زيارة وفد الصحة النفسية
زيارة وفد الصحة النفسية لمستشفى أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أجرى وفد من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، زيارة رسمية برئاسة الدكتور رانيا زكريا مدير عام الإدارة العامة لشئون المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان يرافقها وفد من مديري ومفتشي الإدارات الفنية والإدارية والمالية المختلفة، بمستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

استمرت الزيارة على مدار يومين خلال الشهر الجاري، للتفتيش والمتابعة لكافة الأعمال والخدمات العلاجية المختلفة التي تقدمها مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتفقد وفد الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الأقسام الداخلية للنزلاء والعيادات الخارجية والمعامل والصيدليات والوحدات المالية والإدارية والقانونية والتمريضية ومطبخ ومغسلة المستشفى.

وعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأقسام الفنية والمالية والإدارية المختلفة لتقييم الوضع الحالي وبحث سبل تطوير مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين في المرحلة المقبلة والإلتزام للعاملين بالإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد بارتداء الكمامة إجباري وفقًا للتوصيات التي صدرت من رئاسة مجلس الوزراء ضمن إجراءات الحد من تفشي وباء كورونا المستجد والإلتزام الكامل بتنفيذ القرار لسلامة الجميع.

وجاء ذلك في إطار حرص الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على تحسين مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمريض النفسي بمختلف المستشفيات التابعة لها على مستويات الجمهورية تحت قيادة الدكتورة منى عبدالمقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

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