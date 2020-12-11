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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 3345 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:18 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
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سجلت وزارة الصحة المغربية 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 4096 أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 391521.

كما سجلت الوزارة 65 وفاة ارتفاعا من 57 أمس ليصل مجمل الوفيات إلى 6492 وتعافى 4249 حالة إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين 345934.

ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لبدء عملية التطعيم ضد كوفيد-19، والتي ستستغرق نحو ثلاثة أشهر.

وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس في وقت سابق إن التطعيم سيكون مجانيا لجميع المغاربة.

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