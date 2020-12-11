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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة الصحة تستقبل أولى شحنات لقاح كورونا الصينى (صور)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:29 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
سارة سعودى - فاتن خديوي
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حصلت "الدستور" على صور لقاء وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد والسفير الصيني أثناء استلامها، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقالت إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

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