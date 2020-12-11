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عالم

البحرين تخطط لتطعيم جميع المواطنين والمقيمين ضد كورونا مجانا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:18 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أكدت السلطات البحرينية أنها ستوفر التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مجانا لكافة مواطني البلاد والمقيمين فيها.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية، الخميس، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر توجيهات بـ"توفير اللقاح الآمن للفيروس وإتاحته مجانا لجميع المواطنين والمقيمين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع".

ونوه ولي العهد بأن هذه التوجيهات "تعزز خطط الأمن الصحي الاستباقي بما يحقق المزيد من التميز لكافة مسارات العمل في مواجهة فيروس كورونا".

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بأن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا استعرض خلال الاجتماع تقريرا حول خطة التطعيم الوطنية ضد الوباء.

وأوضحت الوكالة أن اللجنة التنسيقية ناقشت الخطط والاستعدادات الرامية لتوفير اللقاح للجميع مجانا من خلال خطة وطنية للتطعيم من خلال 27 مركزا طبيا، بهدف تطعيم من هم فوق سن الـ18 بطاقة استيعابية لخمسة آلاف يوميا والوصول إلى تطعيم عشرة آلاف تطعيم يوميا.

وأصبحت البحرين مؤخرا أول دولة عربية صادقت على استخدام اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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