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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توصى باعتماد لقاح فايزر لعلاج كورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:59 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
أ ش أ
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أوصت إدارة خبراء الصحة في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية باعتماد لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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