سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 11-12-2020

يرصد موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال ال سعودي، اليوم الجمعة 11-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك، في التقرير التالي:وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك عوده والبنك الأهلي وعدد من البنوك العاملة وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.سعر الريال ال سعودي اليوم الجمعة 11-12-2020يأتي سعر الريال السعودي في بنك مصر بـ 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، كما تداول فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلي 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وحقق سعر الريـال اليوم 4.14 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وبلغت العملة السعودية في بنك عوده 4.11 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري وصل السعر إلى 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.وجاء سعر الريال السعودي فى بنك التعمير والإسكان 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع أما في البنك التجاري الدولي CIB بلغ السعر 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.يشار إلى أن تصنيف المملكة العربية السعودية يأتي مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.جدير بالذكر أن عملة الريال السعودي تتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.