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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-12-2020

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 08:02 ص
الذهب
الذهب
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، أسعار الذهب بالجنيه المصرى، وفقُا للتحديثات الأخيرة في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 11-12-2020.

وعلى المستوى المحلي، سجلت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 805 جنيهات للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.11% خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 2.14 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1868 دولارًا وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب بالجنيه المصرى اليوم الجمعة 11-12-2020

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.

ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 690 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 805 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 920 جنيهًا.

يشار إلى أن مجلس الذهب العالمي، كشف أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبا أكثر مما اشترت، لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل أغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.

ويتأثر سعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن سوق الذهب يترقب نتائج الأحداث الخاصة بإصابات فيروس كورونا، ويأتي ذلك مع انخفاض الدولار الأمريكي في الوقت الذي شهد فيه الذهب انخفاضًا، وهنا الذهب سيواصل مرحلة التذبذب لحين استقرار الأوضاع.

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