غرق طفل بترعة السويس

غرق طفل بترعة الإسماعيلية بمنطقة الهاويس بالسويس، وأنقذت العناية الألهية 4 آخرين.وذكر شهود عيان أن قائد التروسيكل كان يسير مسرعا، وأثناء محاولته تفادي سيارة تسير بالاتجاه المعاكس، انحرف يسارا بقوة ليسقط في الترعة.واستطاع الأهالي إنقاذ 4 أشخاص قبل أن يدركهم الغرق، ونقلهم رجال الإسعاف إلى المستشفى، بينما استمرت أعمال البحث عن طفل مفقود، ونجحت جهود البحث بمعاونة رجال الأمن في إخراج الطفل.وقال مصدر طبي إن المستشفى استقبلت الطفل 15 عامًا، وهو في حالة حرجة وتوفي خلال محاولة علاجه بالمستشفى، وجرى نقله للمشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من الأهالي مساء الخميس، يفيد سقوط تروسيكل بضائع بترعة الإسماعيلية، قرب كوبري الباسل بحي الأربعين، ودفع مرفق إسعاف السويس بعدد 3 سيارات، كما انتقل لموقع الحادث القيادات الأمنية والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد.