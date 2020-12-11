سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 11-12-2020

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 11-12- 2020 مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك المصرية العاملة.وعلى المستوى المحلي، يواصل الدرهم الإماراتي استقراره في أسواق المال، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 11-12- 2020سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وجاء في البنك المصري الخليجي بسعر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وبلغ في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وجاء في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وجاء في البنك الأهلى المصري 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.ويأتي الدرهم الإماراتي من خلال فئتين، الأولى معدنية فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والثانية الورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.يشار إلى أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.