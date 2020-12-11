الأردن.. الأمن يخلى وزارة العمل للاشتباه فى حقيبة مجهولة

أخلت السلطات الأردنية، مبنى وزارة العمل بعد ورود أنباء عن وجود حقيبة مجهولة قرب مبنى الوزارة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "بترا" قال مصدر أمني أردني، إن الأمن قام بإجلاء وزير العمل نضال القطامين، وطاقم موظفي الوزارة المتواجدين من المبنى.وذكر مصدر آخر أن بلاغا ورد لمديرية الأمن العام يتعلق بوجود حقيبة مجهولة في منطقة الدوار السابع وبالقرب من وزارة العمل.وأشار المصدر الأمني إلى أنه بعد تحرك فريق تحقيق مختص إلى المكان والكشف على الحقيبة المجهولة، تبين أنه لا يوجد داخلها ما يشكل أي تهديد.