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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«بوليتيكو»: استعدادات أمريكية تحسبا لهجمات إيرانية محتملة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 05:11 ص
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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قال موقع "بوليتيكو" الأمريكي إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات تحسبا لهجمات محتملة ضد عسكرييها في الشرق الأوسط من قبل إيران.

ونقل الموقع عن مسئول عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن واشنطن رفعت مستوى تأهب قواتها في المنطقة وتعززها، مشيرا إلى أن البنتاجون خاصة يتابع عن كثب "مؤشرات مقلقة على التحضيرات لهجوم محتمل" من قبل فصائل متحالفة مع إيران في العراق.

وأشار الموقع إلى أن الفصائل الموالية لطهران استأنفت مؤخرًا هجماتها الصاروخية ضد القوات الأمريكية في العراق، بعد نحو عام من قصف إيران قاعدة عين الأسد ردًا على اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وفي هذه الظروف، أعلن البنتاجون عن تنفيذ قاذفتين استراتيجيتين من طراز "بي-52" تحليقا من قاعدة باركسديل إلى الشرق الأوسط بهدف "ردع العدوان" في المنطقة، بالإضافة إلى خطوات أخرى اتخذت في الأسابيع الأخيرة، منها إرسال حاملة الطائرات "نيميتز" إلى المنطقة ونقل سرب مقاتلات إضافي إليها من أوروبا.

وأكد المسئول لـ"بوليتيكو" أن هذه التحركات تأتي في مسعى لثني إيران عن اتخاذ خطوات عدائية ضد قوات الولايات المتحدة والتحالف الدولي، موضحًا أن البنتاجون قلق من إمكانية أن تستغل طهران الفترة الانتقالية في الولايات المتحدة وانسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، خاصة وأن ذلك يأتي على خلفية اقتراب الذكرى السنوية لاغتيال سليماني.

وقال المسئول إن هذه العوامل تدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ "موقف دفاعي قوي في المنطقة الآن"، مضيفا أن هذه التحركات لا تحمل طابعا هجوميا وليس هناك أي خطط هجومية لدى البنتاجون.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، قبل أسبوعين، بأن القوات الإسرائيلية تلقت تعليمات بالاستعداد لسيناريو شن الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران.

وتصاعدت التوترات المتزايدة أصلا في المنطقة منذ ذلك الحين بعد اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده قرب طهران.

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