القائمة النهائية للمتأهلين لدور الـ32 من الدورى الأوروبى

أسدل الستارعلى منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج"، ليكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ32 مع الوافدين من مسابقة دوري أبطال أوروبا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ32 لـ"يوروبا ليج"، بعد أن تأهل 24 فريقا أبطال المجموعات الـ12 وأصحاب المركز الثانية، وانضمت إلى 8 أندية وافدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليج" أصحاب المركز الثالث في مجموعاتها، وهي (ريد بول سالزبورج النمساوي، شاختيور دونيتسك الأوكراني، أولمبياكوس اليوناني، أياكس أمستردام الهولندي، كراسنودار الروسي، كلوب بروج البلجيكي، دينامو كيفف الأوكراني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي).وفي ما يلي الأندية 24 المتأهلة من الدوري الأوروبي:المجموعة الأولى (A):روما (إيطاليا)يونغ بويز (سويسرا)المجموعة الأولى (B):أرسنال (إنجلترا)مولده (النرويج)المجموعة الثالثة (C):باير ليفركوزن (ألمانيا)سلافيا براج (التشيك)المجموعة الرابعة (D):غلاسكو رينجرز (إسكتلندا)بنفيكا (البرتغال)المجموعة الخامسة (E):أيندهوفن (هولندا)غرناطة (إسبانيا)المجموعة السادسة (F):نابولي (إيطاليا)ريال سوسييداد (إسبانيااالمجموعة السابعة (G):ليستر سيتي (إنجلترا)سبورتينغ براغا (البرتغال)المجموعة الثامنة (H):ميلان (إيطاليا)ليل (فرنسا)المجموعة التاسعة (I):فياريال (إسبانيا)المجموعة العاشرة (J):توتنهام (إنجلترا)رويال انتويرب (بلجيكا)المجموعة الحادية عشرة (K):دينامو زغرب (كرواتيا)وولفسبيرجر (النمسا)؟المجموعة الثانية عشرة (L):هوفنهايم (ألمانيا)سرفينا زفيزدا (صربيا).