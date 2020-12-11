عبد الرحيم طايع يكتب:حديث نبيه عن نجم وساويرس

رحل شاعر العامية المصرية الكبير أحمد فؤاد نجم عن عالمنا في 3 ديسمبر 2013، وفي أثناء الاستعداد لإحياء ذكرى رحيله السابعة هذا العام، ظهرت كالعادة نتيجة مسابقته الشهيرة التي أنشأتها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في عام 2014، وداومت على تنظيمها.

جمعت نجم، في سنين عمره الأخيرة، علاقة صداقة بالمهندس نجيب ساويرس، علاقة شهيرة كانت حديث الوسط الإبداعي كله، الشعراء بالذات، وحديث المثقفين والفنانين والإعلاميين طبعا.. وجه الغرابة، فيما رأى معظم الرائين، أن الرجلين لا يجتمعان؛ فأفكارهما متناقضة وخطواتهما ليست على طريق واحد في العموم، غير أن العلاقة مع الوقت توطدت، على عكس توقعات الكثرة التي توهمت انكسارها، وصار الاسمان متلازمين!

كم قالوا تغير مسار نجم وتخلى عن قضاياه المناصرة للمقهورين وباع نفسه لأموال رجل الأعمال التي لا تعد، وكم قالوا استغل المهندس الألمعي نجومية الرجل في دائرة تضاده وأراد أن يمنح نفسه من خلاله بعدا اجتماعيا حميما وأفلح فيما سعى إليه حثيثا.. والتأمل المجرد للقصة يجردها في الحقيقة من هذه الخيالات المريضة التي أدمنها المعارضون المتحجرون وأهل الريبة من "جنرالات المقاهي" المتكلمين في كل شيء باليقين والمحللين لجميع ما يجري وفق الأهواء الشخصية.

لا نجم باع شيئا مما آمن به، وظل مؤمنا به إلى يوم وفاته، والشواهد كلها في صالحه للأمانة، ولا المهندس اشترى، ولا أظنه كان يغيب عن فطنته أن المال لا يشتري رجل أفنى عمره في العداء للتيار الرأسمالي، ولم يبق له الكثير من الوقت كي يتنازل فجأة عن أسمى مبادئه وأغلى قناعاته.. هي علاقة إنسانية صرفة نجح طرفاها، على الرغم من تباينهما الظاهر، في الصعود بها للآفاق الأعلى، وربما في ذلك درس كبير لمن يعون الأمور بعيدا عن التهويل؛ أن الإنسانية يمكنها الالتقاء مهما تكن الاختلافات!

الرجلان كلاهما نجمان لامعان بالأساس، كل واحد في مجاله، والبساطة تقول إنك يمكن أن تمنح الآخر ما عندك مما ينقصه كما يمكنه أن يمنحك ما عنده مما ينقصك، هكذا بلا تعقيد، وبلا مبالغات ولا مزايدات، والذي كان متابعا لرحلتهما، بعد أن أصبحا كأخوين، متابعة موضوعية لا ذاتية، لا أظنه وجد تغيرا جذريا في شخصية نجم، كانجراف إلى عالم الأموال والأعمال مثلا بكل من فيه وما فيه، ولا في شخصية المهندس كميل صارم إلى الاشتراكية أو ما شابه.. (لا يصح هنا الكلام عن حفاوة ساويرس الحالية المزعومة بالإسرائيليين وموقف نجم، لو كان حيا، من الأمر؛ فهو كلام متهافت كله)

إن كان حدث شيء جديد لكليهما فهو شيء لطيف للغاية في تصوري؛ فنجم بالبداهة حصد خبرات مغايرة حول عالم لم يسترح إليه قط ولم يفرغ نفسه لاستيعابه، وإنما كان عاداه، حين عاداه، بموجب الانتماء الطبيعي إلى الطبقة الأدنى اقتصاديا واجتماعيا، وبحكم عزة نفسه وطبيعته المتمردة، وقربه من اليساريين وقربهم منه، وأما المهندس فاقترب، أكثر ما اقترب، من صيغة الرفض الحادة القطعية وأفق الشعر الناقم الجريء وشغف الفقراء الآسر وشرفهم الباذخ.

ما عدا ذلك؛ فقد ظل نجم بجلبابه العادي الأثير وظل المهندس ببدلته الفاخرة المفضلة، والمعنى الذي أريده ههنا أكبر من الأزياء طبعا، ومحصلة علاقتهما كانت تخليدا للشاعر برعاية رجل الأعمال.. مسابقة سنوية كبرى، باسم نجم، في شعر العامية ونقده، ممولة بالكامل من المؤسسة القوية الغنية، ولم تكن مؤسسة بهذا الحجم في حاجة إليها أصلا؛ ما لم تكن توقن بأهمية بروزة الرموز ودعم الشبان الموهوبين ماديا ومعنويا.

لا أتكلم من فراغ؛ لكنني شاركت في هذه المسابقة، كمحكم، وأعلم نزاهتها يقينا؛ فلا تتدخل المؤسسة في مهام المحكمين ولا نتائجهم البتة، إنما توفر الأجواء الطيبة ليعمل العاملون المختارون للجانها بهدوء وإتقان.

مع ذكرى رحيل نجم التي تتزامن، في كل عام، مع إعلان نتائج مسابقته التي تجريها مؤسسة ساويرس؛ أراد الفلاسفة المحبطون الذين ابتلانا بهم الجحود والعقم وتثوير الحادثات، تشويه الرجلين بما كان جمعهما من الود الصافي الذي يجمع الناس كثيرا، وسيبقى يجمهم، بلا أدنى حسابات، ولعلهم ودوا أن يشوشوا نقاء المسابقة في الطريق، تلك التي يغيظهم تفوقها، وربما قصورهم العجيب عن المشاركة فيها والحصول عليها.