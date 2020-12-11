رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ميلان يهزم سبارتا براج.. وليل يخسر من سيلتك بالدورى الأوروبى

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
ميلان
ميلان
أ ش أ
طباعة
فاز فريق ميلان الإيطالي على مضيفه سبارتا براج التشيكي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، على ملعب ستاديون ليتنا، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الجموعة الثامنة من بطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز هدف ميلان ينس بيتر هاوجي في الدقيقة 23 من عمر المباراة، وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، وتجمد رصيد سبارتا عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وكان ميلان قد ضمن تأهله لدور الـ32 بالدوري الأوروبي منذ الجولة الماضية.

وضمن المجموعة ذاتها تعرض ليل الفرنسي إلى الهزيمة من سيلتك الإسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأحرز ثلاثية سيلتك، كريستوفر جويلان في الدقيقة 22، وكالوم ماكغريغور من ركلة جزاء في الدقيقة 28، ودافيد تورنبول في الدقيقة 75، وهدفي ليل جوناثان ايكوني في الدقيقة 24، وتيموتي وياه في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع سيلتك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع والأخير وتجمد رصيد ليل عند 11 نقطة في المركز الثاني، وضمن التأهل إلى دور الـ 32.

موضوعات متعلقة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

طريقة إضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

«رأسماله 16 مليارًا».. 6 معلومات عن صندوق الاستثمار المصري السعودي

وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا إلى مطار القاهرة

الصور

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

image description

محافظ أسيوط يشهد مقابلات شخصية لاختيار قيادات لشغل وظائف قيادية

image description

«متحدون على مكافحة الفساد».. فعاليات ثقافية وفنية بمدارس أسيوط

الأكثر قراءة

الصحة تكشف عن الفئات الأولى بلقاح كورونا.. وموعد الدفعة الثانية

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

مصدر: مصر تحصل على 50 ألف جرعة لقاح كورونا.. والتطعيم خلال أيام

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

القائمة النهائية للمتأهلين لدور الـ32 من الدورى الأوروبى

ميلان يهزم سبارتا براج.. وليل يخسر من سيلتك بالدورى الأوروبى

ليستر سيتى يهزم آيك بثنائية فى الدورى الأوروبى

«كورونا يتوحش».. آلام العين عرض جديد والرجال أكثر عرضة للوفاة

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

«رباعى أوتار» يعزف أجمل المقطوعات الموسيقية بالمانسترلى.. الليلة

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

حكايات نجيب محفوظ فى دفتر الأطباء

«الحرافيش» يكشفون المواقف الإنسانية فى حياة نجيب محفوظ