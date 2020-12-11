ميلان يهزم سبارتا براج.. وليل يخسر من سيلتك بالدورى الأوروبى

فاز فريق ميلان الإيطالي على مضيفه سبارتا براج التشيكي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، على ملعب ستاديون ليتنا، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الجموعة الثامنة من بطولة الدوري الأوروبي.وأحرز هدف ميلان ينس بيتر هاوجي في الدقيقة 23 من عمر المباراة، وبهذا الفوز رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، وتجمد رصيد سبارتا عند 6 نقاط في المركز الثالث.وكان ميلان قد ضمن تأهله لدور الـ32 بالدوري الأوروبي منذ الجولة الماضية.وضمن المجموعة ذاتها تعرض ليل الفرنسي إلى الهزيمة من سيلتك الإسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وأحرز ثلاثية سيلتك، كريستوفر جويلان في الدقيقة 22، وكالوم ماكغريغور من ركلة جزاء في الدقيقة 28، ودافيد تورنبول في الدقيقة 75، وهدفي ليل جوناثان ايكوني في الدقيقة 24، وتيموتي وياه في الدقيقة 71 من عمر المباراة.وبهذا الفوز رفع سيلتك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع والأخير وتجمد رصيد ليل عند 11 نقطة في المركز الثاني، وضمن التأهل إلى دور الـ 32.