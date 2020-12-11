ليستر سيتى يهزم آيك بثنائية فى الدورى الأوروبى

فاز فريق ليستر سيتي الإنجليزي على ضيفه آيك أثينا اليوناني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "ووكرز"، ضمن لقاءات الجولة السادسة من المجموعة السابعة ببطولة الدوري الأوروبي.وأحرز هدفي ليستر سينجيز أوندير في الدقيقة 12، وهارفي بارنيس في الدقيقة 14 من عمر المباراة.وبهذا الفوز، رفع ليستر رصيده إلى 13 نقطة متصدرا المجموعة، وتجمد رصيد آيك عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.