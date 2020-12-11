وزيرة الصحة: مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه بعد نجاح التجارب السريرية على لقاح كورونا الصني تم إجراء التطعيم في دولة الإمارات الشقيقة بعدما حصل على موافقة الطوارئ.وأكدت الدكتورة هالة زايد أن مصر هي أول دولة أفريقية تحصل على لقاح كورونا.وتوجهت وزيرة الصحة بالشكر لدولة الإمارات الشقيقة على تعاونها مع مصر في الحصول على هذا اللقاح كما توجهت أيضا بالشكر لدولة الصين.