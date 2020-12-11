روسيا ترد على طرد اثنين من دبلوماسييها بهولندا

أكدت سفارة روسيا في لاهاي أن الحكومة الهولندية قررت طرد اثنين من موظفيها من البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، ذكرت السفارة، في بيان وزعته وسائل إعلام روسية، تلقيها مذكرة من الخارجية الهولندية بشأن إعلان هذين الموظفين شخصيتين غير مرغوب فيهما لممارستهما "أنشطة لا تتماشى مع وضعهما الدبلوماسي".ولفتت السفارة إلى عدم تقديم الجانب الهولندي أي أدلة على ممارسة هذين الدبلوماسيين أي أنشطة مخالفة للقانون في أراضي البلاد.وشددت السفارة على أن موسكو ستتخذ إجراءات ردا على القرار الهولندي.وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن الدبلوماسيين الروسيين متهمان بالتجسس.