محمد الليثى يشيد بالدورة الـ42 لـ القاهرة السينمائى

وسط كوكبة من نجوم السينما المصرية والعربية، حضر النجم الشاب محمد الليثي الشهير بـ"مازو" حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ"42"، ورافقته الوجه الجديد "ملك" والتي تشارك في المسلسل الجديد اللعبة "2" مع النجوم هشام ماجد وشيكو وإخراج معتز التوني.وأعرب عن سعادته بالدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائي، والتطور الكبير في صناعة السينما والأعمال الرائعة التي تم عرضها بفعاليات المهرجان، موجهًا التهنئة للفائزين بجوائز المهرجان ودوره إلهام في دعم صناعة السينما ولا سيما في ظل التحديات الراهنة والتي تتمثل في فيروس " كورونا ".وعلى جانب آخر أوضح النجم الشاب أنه سيشارك فى المارثون الدرامي لرمضان المقبل ويقوم بدور البطولة في مسلسل "اللعبة" الجزء الثاني الذي سيعرض علي قناة ام بى سى مصر في رمضان المقبل.والفنان الشاب محمد الليثي الشهير شارك في العديد من المسلسلات الدرامية ومنها مسلسل "عمرو دياب" مع نجوم الكوميديا علي ربيع ومصطفي خاطر، وأيضا مشاركته بمسلسل اللعبه الجزء الاول مع النجوم هشام ماجد وشيكو الجزء الاول اخراج المخرج معتز التوني.وأيضا شارك في أعمال فيلم جحيم في الهند ومسلسل خفه يد ومسلسل كابتن أنوش.