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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات والإصابات بكورونا

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
سوريا
سوريا
وكالات
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سجلت سوريا 11 وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 11 وفاة بالفيروس اليوم، إضافة إلى تسجيل 112 إصابة جديدة وهي أعلى حصيلة يومية منذ الإعلان عن أول إصابة في البلاد يوم 22 مارس الماضي.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في سوريا إلى 8787 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 476 حالة.

وتركزت معظم الإصابات المسجلة اليوم في محافظة درعا بواقع 20 إصابة فيها.

يذكر أن وزارة الصحة كانت طلبت الانتقال إلى خطة الطوارئ "B" بعد الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات.

وأعلن وزير الصحة حسن محمد الغباش أمس أن هناك ازديادا ملحوظا في أعداد الإصابات، وأضاف أن بقاء الوضع ضمن السيطرة يتطلب التزام الجميع بالإجراءات الوقائية.

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