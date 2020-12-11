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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توتنهام يفوز على أنتويرب 2 ــ 0 فى الدورى الأوروبى

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:08 ص
توتنهام
توتنهام
أ ش أ
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فاز توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على رويال أنتويرب البلجيكي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد توتنهام هوتسبر، ضمن لقاءات الجولة السادسة من المجموعة التاسعة في بطولة الدوري الأوروبي.

وأحرز هدفي توتنهام كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 57، وجيوفاني لوسيلسو في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول وتجمد رصيد رويال عند 12 نقطة في المركز الثاني.

وسبق وأن ضمن الفريقان التأهل للدور التالي قبل مواجهة اليوم.

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