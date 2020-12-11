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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جومانا مراد بإطلالة ذهبية فى ختام القاهرة السينمائى.. (صور)

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:28 ص
جومانا مراد
جومانا مراد
دعاء عبد المقصود
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حرصت النجمة جومانا مراد، على التواجد في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم 42، حيث خطفت الأنظار إليها بشدة بملابس ومجوهرات ذهبية بالكامل.. فيما تهافت عليها المصورين لالتقاط الصور التذكارية لها.

وجاءت إطلالة جومانا مراد الخلابة، بفستان ذهبي طويل مفتوح من الأسفل، من تصميم يوسف الجسمي المعروف بـ«جسميكو»، وبمكياج من لمسات الخبير شريف طانيوس، وتصفيف الشعر بتوقيع الكوافير علي، وبمجوهرات فاخرة من دار كارتييه العالمية، بإشراف الستايسلت خليل يزن.

وقالت جومانا مراد، خلال تواجدها على السجادة الحمراء بآخر أيام المهرجان: «إن القاهرة السينمائي هو سيد المهرجانات الفنية بشكل عام، وإقامته بهذا التوقيت الصعب أمر غاية في الروعة، وأرى أنه خير ختام لعام 2020 الذي شهد العديد من الأحداث المتلاحقة والتي كان بعضها مؤلمًا».

يذكر أن جومانا مراد، قد ظهرت أول أمس برفقة زوجها الدكتور ربيع بسيسو، لأول مرة خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ إنطلاقه في الثاني من ديسمبر الجاري.. حيث شاهدت معه فيلم «عنها»، من إنتاج دينا فاروق، وبطولة ندى الشاذلي، وفدوى عابد، وصلاح فهمي.
جومانا مراد بإطلالة ذهبية فى ختام القاهرة السينمائى.. (صور)
جومانا مراد بإطلالة ذهبية فى ختام القاهرة السينمائى.. (صور)
جومانا مراد بإطلالة ذهبية فى ختام القاهرة السينمائى.. (صور)
جومانا مراد بإطلالة ذهبية فى ختام القاهرة السينمائى.. (صور)
جومانا مراد بإطلالة ذهبية فى ختام القاهرة السينمائى.. (صور)
جومانا مراد بإطلالة ذهبية فى ختام القاهرة السينمائى.. (صور)
جومانا مراد بإطلالة ذهبية فى ختام القاهرة السينمائى.. (صور)
جومانا مراد بإطلالة ذهبية فى ختام القاهرة السينمائى.. (صور)
جومانا مراد بإطلالة ذهبية فى ختام القاهرة السينمائى.. (صور)
جومانا مراد بإطلالة ذهبية فى ختام القاهرة السينمائى.. (صور)

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