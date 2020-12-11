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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة كريم السادات بكورونا عقب نجاحه فى انتخابات النواب

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
كريم السادات
كريم السادات
ولاء القاضى
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أعلن كريم طلعت السادات، النائب البرلماني عن دائرة "تلا الشهداء"، عقب نجاحه في الاستحقاق الدستوري بساعات، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وسط صدمة من المقربين له بمدينة تلا في محافظة المنوفية.

وكتب "السادات"، عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال، إيجابي فيروس كورونا.. واخضع الآن للعزل.. ولنا عودة إذا شاء العلي القدير.. وأسألكم الدعاء. لي بالشفاء".

وكان كريم السادات، قد تقدم أمس الأربعاء، وسط حشد من أنصار، إلى قبر والده لقراءة الفاتحة والدعاء له، وذلك فور إعلان اللجنة العامة للانتخابات بدائرة "تلا والشهداء"، عن أصوات المرشحين الأربعة في جولة الإعادة.

وحصد "كريم السادات" 63078 صوتًا متقدمًا على أقرب منافسية بـ 15 ألف صوت، وجاء في المركز الثاني علاء جعفر بـ 47715 صوتًا، بينما حل في المركز الثالث المرشح عبد الحفيظ نصير بـ 43793 صوتًا، وجاء في المركز الرابع ابراهيم خليف بـ 41646 صوتًا انتخابيًا.

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