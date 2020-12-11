مواعيد القطارات اليوم الجمعة 11-12-2020
الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:32 ص
هبه محمدطباعة
مواعيد القطارات اليوم الجمعة 11-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، تعرضها لكم وزارة النقل وهيئة السكك الحديد، لتوفير الوقت على الراكبين.
ويكشف لكم "الدستور" في تقريرها اليومية عن مواعيد القطارات اليوم الجمعة 11-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.
موعد قطار رقم 935 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
موعد قطار رقم 1935 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
موعد قطار رقم 954 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
موعد قطار رقم 966 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
موعد قطار رقم 586 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
موعد قطار رقم 948 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
موعد قطار رقم 662 اليوم الجمعة 11-12-2020 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.
موعد قطار رقم 268 اليوم الجمعة 11-12-2020 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.
موعد قطار رقم 1116 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.
موعد قطار رقم 12 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.
تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين علي مواعيد القطارات اليومية، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويكشف لكم "الدستور" في تقريرها اليومية عن مواعيد القطارات اليوم الجمعة 11-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:
تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 11-12-2020:موعد قطار رقم 1143 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.
موعد قطار رقم 935 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
موعد قطار رقم 1935 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.
مواعيد القطارات المميزة اليوم الجمعة 11-12-2020:موعد قطار رقم 956 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.
موعد قطار رقم 954 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.
موعد قطار رقم 966 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.
موعد قطار رقم 586 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.
موعد قطار رقم 948 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.
موعد قطار رقم 662 اليوم الجمعة 11-12-2020 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.
موعد قطار رقم 268 اليوم الجمعة 11-12-2020 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.
موعد قطار رقم 1116 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.
موعد قطار رقم 12 اليوم الجمعة 11-12-2020 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.
تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين علي مواعيد القطارات اليومية، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.