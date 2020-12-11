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مصر

حفريات لعروس البحر وأسماك القرش.. أهمية محمية وادى الحيتان

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 04:10 ص
محمية وادى الحيتان
محمية وادى الحيتان
أريج الجيار
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أشاد تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 بموقع وادي الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر، مؤكدين أن الموقع "يُدار" بحب وكفاءة وحرفية ومهارة "من قبل موظفين مؤهلين وملتزمين ومتميزين في عملهم" مما جعله يتميز باعلي درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة وأدى إلى تفعيل خطة الإدارة المحدثة في عام 2019 لمنطقة محمية وادي الريان.

وتستعرض "الدستور" أهمية محمية وادي الحيتان.

_ موقع استثنائي لدراسة الحياة القديمة نظرا لوجود عدد كبير من الحفريات عالية الجودة تصل إلى أكثر من 400 حفرية للهياكل العظمية للحيتان.

_ العثور به على حفريات لعروس البحر وأسماك القرش وأحياء بحرية أخرى.

_ تعد المنطقة هي الأكثر عددًا وتركيزًا وجودة الحفريات مقارنة بمواقع أخرى حول العالم.

_ وجودها في منطقة محمية ذات جذب وتمثل أهمية كبيرة التراث العالمي.

_ بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض والنباتات البرية.

_ تم تمهيد المدقات وطريق ترابي بطول 38 كيلو مترًا وترسيم الطرق المؤدية للوادي وتأمينها وإعداد اللوحات الإرشادية وتوفير دورات مياه وكافتيريا تعرض منتجات تعبر عن الوادي يمكن للزوار اقتنائها، وقد استخدمت خامات المكان مثل الفخار والطمي وحبال من تيل النخيل في صنع لوحات إرشادية وترسم الطرق داخل الوادى وحول مواقع هياكل الحيتان.

_ تم عمل هيكل مصغر لحوت الباسيلوسورس وأسنان القرش، وإعداد متحف مفتوح لعرض الحيتان بصورة متميزة تتيح للزائرين رؤيتها وعدم المساس بها في آن واحد.

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