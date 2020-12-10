مجدى علام يوضح كيفية الحفاظ على البيئة وحمايتها من تلوث الهواء

قال مجدي علام الخبير البيئي، إن الاقتصاد الأخضر يساهم في الحفاظ على البيئة، والاعتماد علي الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات وعدم حرقها، تقليل استهلاك الوقود وعدم إهدار الموارد الطبيعية، والمخلفات تتحول إلى ثروة، أو تدخل مرة أخرى سواء في غذاء الحيوانات أو في صناعات دون أن تحرق وتسبب تلوث وسحابة سوداء.وأشار الخبير البيئي خلال تصريحه لـ"الدستور"، إلى أن السحابة السوداء عبارة عن حرق المخلفات ما تجعل المخلفات تظل عالقة لطبقات الهواء العليا، ويجب عدم حرق المخلفات وإعادة تدويرها، يقول: "تعاملت الوزارة مع أكثر من ٥٠٠ ألف طن قش أرز من خلال إعادة تدويره".وأوضح أن، الوزارة استطاعت السيطرة علي أكثر من نص مليون طن، تم استخدامه في عمل سماد عضوي وعمل كومبوس، مؤكدُا أنه تظل الاستفاده من ما يزيد عن مليون طن من مخلفات قش الأرز هذا العام.