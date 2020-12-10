رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجدى علام يوضح كيفية الحفاظ على البيئة وحمايتها من تلوث الهواء

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:50 م
تلوث الهواء
تلوث الهواء
أريج الجيار
طباعة
قال مجدي علام الخبير البيئي، إن الاقتصاد الأخضر يساهم في الحفاظ على البيئة، والاعتماد علي الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المخلفات وعدم حرقها، تقليل استهلاك الوقود وعدم إهدار الموارد الطبيعية، والمخلفات تتحول إلى ثروة، أو تدخل مرة أخرى سواء في غذاء الحيوانات أو في صناعات دون أن تحرق وتسبب تلوث وسحابة سوداء.

وأشار الخبير البيئي خلال تصريحه لـ"الدستور"، إلى أن السحابة السوداء عبارة عن حرق المخلفات ما تجعل المخلفات تظل عالقة لطبقات الهواء العليا، ويجب عدم حرق المخلفات وإعادة تدويرها، يقول: "تعاملت الوزارة مع أكثر من ٥٠٠ ألف طن قش أرز من خلال إعادة تدويره".

وأوضح أن، الوزارة استطاعت السيطرة علي أكثر من نص مليون طن، تم استخدامه في عمل سماد عضوي وعمل كومبوس، مؤكدُا أنه تظل الاستفاده من ما يزيد عن مليون طن من مخلفات قش الأرز هذا العام.

موضوعات متعلقة

«رأسماله 16 مليارًا».. 6 معلومات عن صندوق الاستثمار المصري السعودي

وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا إلى مطار القاهرة

السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لراغبي إحلال السيارات الملاكي بأخرى تعمل بالغاز

طريقة إضافة الأبناء والزوجة على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

الصور

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

image description

محافظ أسيوط يشهد مقابلات شخصية لاختيار قيادات لشغل وظائف قيادية

image description

«متحدون على مكافحة الفساد».. فعاليات ثقافية وفنية بمدارس أسيوط

الأكثر قراءة

الصحة تكشف عن الفئات الأولى بلقاح كورونا.. وموعد الدفعة الثانية

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

مصدر: مصر تحصل على 50 ألف جرعة لقاح كورونا.. والتطعيم خلال أيام

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

القائمة النهائية للمتأهلين لدور الـ32 من الدورى الأوروبى

ميلان يهزم سبارتا براج.. وليل يخسر من سيلتك بالدورى الأوروبى

ليستر سيتى يهزم آيك بثنائية فى الدورى الأوروبى

«كورونا يتوحش».. آلام العين عرض جديد والرجال أكثر عرضة للوفاة

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

«رباعى أوتار» يعزف أجمل المقطوعات الموسيقية بالمانسترلى.. الليلة

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

حكايات نجيب محفوظ فى دفتر الأطباء

«الحرافيش» يكشفون المواقف الإنسانية فى حياة نجيب محفوظ