رياضة أسوان: ندوة توعوية عن سبل مكافحة الفساد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، برئاسة فتحي محمد عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة (إدارة الطلائع)، ندوة توعوية عن سبل مكافحة الفساد تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد» ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ الذي يقام في التاسع من ديسمبر من كل عام.تنظم الفعاليات في الفترة من 2020119 إلى 20201211، بمركز شباب بدر، وبمشاركة 25 طليع وطليعة.يحاضر في الندوة إيريني وديع مدربة التنمية البشرية ومنسق المشروع القومي لمكافحة الفساد بإدارة الطلائع، وشارك في التنفيذ وتحضير للندوة كلًا من: منار ضوئ وإسراء عبد الفتاح سفراء المشروع القومي لمكافحة الفساد.