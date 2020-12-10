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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

العدد الثاني من «الدستور ويك إند»: احتفال بنبيل فاروق ومواجهة مع زاهي حواس

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:32 م
الدستور ويك إند
الدستور ويك إند
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يصدر، اليوم، العدد الثاني من نشرة «الدستور ويك إند»، أحدث الإصدارات الرقمية لصحيفة الدستور، وتوزع مجانًا عبر البريد الإليكتروني.
ويضم العدد الثاني من نشرة «ويك إند» مجموعة من الموضوعات الجذابة، في مقدمتها ملف خاص عن نبيل فاروق، الذي غادر دنيانا أمس، ويتصدّر غلاف النشرة، بعنوان «يا صديقي خد بيدي» لاحتوائه على عدة أسرار بين فاروق، وصديق عمره، أحمد خالد توفيق.
وجاء في مقدمة الملف: « كان نبيل فاروق عرابًا سبق أحمد خالد توفيق، لن نكون على خطأ إذا قلنا إنه عراب أحمد خالد توفيق شخصيًا، ساعده فى نشر أول أعماله، بعدما رفضتها لجنة القراءة بالمؤسسة العربية الحديثة، وفى الوصول للقراء، ومنحه اسم أهم أبطاله ليصبح عنوانًا لإحدى رواياته، لكن أحدهما لم يتمرَّد على الآخر، الثانى سرق منه النور بين جموع الشباب، الذين يقولون إنه جعلهم يقرأون، والأول ظلَّ مرشده- وإن جار عليه الزمن قليلًا. والآن، ذهب نبيل فاروق إلى صحبة تلميذه الأول، أحمد خالد توفيق، ليطلا على الأجيال، التى تموت بالبطىء، من شرفة سماوية».
فضلًا عن مجموعة قصص تُنشر لأول مرة من حياة أشهر كتاب الخيال العلمي في مصر، أبرزها: سر سخرية أحمد خالد توفيق من نبيل فاروق، واعترافاته عن أحمد مراد وعماد حمدى و«ما وراء الطبيعة»، وقصص 3 شخصيات حقيقية فى «رجل المستحيل»، وتفاصيل آخر مكالمة عمل.. ونبوءته بـ«كورونا» ونهاية العالم، زلماذا اعتبر 8 أغسطس أهم يوم فى حياته؟.. وكيف ودع أدهم صبرى بـ«رسالة مشفرة»؟
وتنشر «الدستور ويك إند» أجرأ مقالات نبيل فاروق: لماذا لا يكتب رجال المخابرات مذكراتهم؟
تقدم النشرة، أيضًا، ما جرى في حياة أشهر طفل في العالم، بطل فيلم رأس السنة الشهير «وحدي في المنزل»، بعد مرور 30 عاما على عرض الفيلم لأول مرة، وتتناول، في ركن آخر، أغرب تريندات 2020، باعتباره عامًا «كان مليئًا بالمفاجئات للدرجة التي لم تمكنا من التقاط تفاصيله وحكايات الغريبة».
تروي «الدستور ويك إند» قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي، من البداية، وكيف أن منى زكي كانت نجمة كبيرة حين تزوجت حلمي، بينما – في ذلك الوقت – لم يقدم فيلمًا واحدًا من بطولته.
وتتطرق إلى أغرب وأحدث قصة حب في الوسط الفني حاليًا، لتروي تفاصيلها بالكامل، بعنوان «كيف بدأت علاقة هنا شيحا ومحمود شاهين؟»، ومن الموضوعات الفنية، تعرض القصة الحقيقية لفيلم «كيرة والجن» لتجيب على السؤال الشائع مؤخرًا: من هو كيرة؟ ومن هو الجن؟.. وما هو دورهما في النضال الشعبي في القرن الـ20؟
وتفتش «الدستور ويك إند» وراء تصريحات الأثري الكبير، زاهي حواس، حول إدمان الفراعنة للخمور، لتكشف أن الخمور التي يتحدث عنها وزير الآثار السابق «كانت دواءً في عصر المصريين القدماء وليست مذهبة للعقل»، وتختلف عن «البيرة والواين»، الذين أشار لهما، وتعرض جميع أنواع الخمور الشائعة قبل 7 آلاف عام، وفوائدها الصحية.
وإلى جانب ما سبق، مجموعة عناوين جذابة، أبرزها: أسرار أول مستشفى لعلاج المثلية الجنسية فى مصر، أغلى 10 فساتين فى مهرجان القاهرة السينمائى، والسيرة الذاتية لـ«قط محمد صلاح»: حيوان نادر بـ2000 دولار، وحقيقة «بيع التروماي» أشهر عملية نصب فى تاريخ مصر، كما نشرتها الصحف قديمًا.
تهتم «الدستور ويك إند» بالمحتوى الترفيهي والنوعي، الذي يستهدف شريحة كبيرة من القراء، المعنيين بالفنون والثقافة واللايف ستايل وأسرار النجوم والمشاهير.
وتصدر، أسبوعيًا، في يوم الخميس من كل أسبوع، بمجموعة موضوعات خفيفة تهدف لتسلية القارئ في نهاية الأسبوع، تختصّ بمتابعة ما جرى خلال «7 أيام» من زوايا مختلفة.

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