استخراج «قشرة سودانى» من القصبة الهوائية لطفل بمستشفى بنها الجامعى

تمكن الفريق الطبي بمستشفي بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار، مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر بطب بنها من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين ابتلع قشرة سوداني استقرت بالقصبة الهوائية له والتي ظلت عالقة لمدة 3 أشهر دون ان يكتشفها أحد.واستقبلت مستشفى بنها الجامعي طفل عمره عامين يعاني من صعوبة في التنفس وتبين ابتلاعه قشرة سوداني استقرت بالقصبة الهوائية وتم إجراء الجراحة له واستئصال القشرة.كانت مستشفى بنها الجامعي قد استقبلت في فترة سابقة مريض عمره ٦٧ عامًا مسن وضرير ابتلع "ضرس" بأسنانه بطريق الخطأ، بعد أن انتابته نوبة تشنجات نتيجة إصابته بمرض بالمخ أدي إلى غيابه عن الوعي فترة وبعد تحسن حالته ونتيجة ضعف أسنانه وعمره المتقدم ومرض عينه تبين ابتلاعه "سنة من أسنانه" وتوقفها بالقصبة الهوائية السفلي للفص السفلي من الرئة اليمني وتم تحويله من معهد الكبد بالمنوفية إلى قسم جراحةالقلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها، حيث تم استخراج الضرس بواسطة "video assisted rigid bronchoscope" (منظار الشُعب الهوائية الصلب المدعم بالفيديو) وهو أحدث منظار شُعَب هوائية والوحيد المتوفر بالمستشفيات الحكومية بمنطقة الدلتا.وقال الدكتور محمد الجزار، إنه تم استخراج الضرس بصعوبة بالغة، حيث إنه كان ينزلق كلما تم الإمساك به وبعد محاولات عديدة تكللت العملية بالنجاح وخرج المريض بصحة جيدة موجها الشكر للمشاركون في العملية.