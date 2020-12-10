وسط غلاء الأسعار.. ارتفاع معدل التضخم في السودان لـ 254%

سجل معدل التضخم السنوي في السودان، عن شهر نوفمبر الماضي ارتفاعا ضخما بلغت نسبته 254.34% مقارنة بشهر أكتوبر 2020 الذي سجل 229.85% بارتفاع قدره 24.49 نقطة، في ظل ارتفاع كبير بأسعار السلع والمواد الغذائية.وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء السوداني في بيانه الشهري، اليوم الخميس، أن ارتفاع معدل التضخم جاء بسبب ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات مسجلة 203.13% لشهر نوفمبر مقارنة بـ 194.53% لشهر أكتوبر الماضي، كما سجل معدل التضخم للسلع المستوردة استقرارا نسبيا حيث بلغ 181.70% لشهر نوفمبر مقارنة بمعدل 181.87% لشهر أكتوبر، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".فيما سجل معدل التضخم بالمناطق الحضرية 225.37% في نوفمبر مقابل 193.39% عن أكتوبر، فيما سجل معدل التضخم في المناطق الريفية 276.81% في نوفمبر مقارنة 258.81% في أكتوبر.