سامح وجيه حنا: كنت أصغر حرافيش محفوظ.. ولقبنى بـ«الدكتور الصغير»

روى الدكتور سامح وجيه حنا ذكريات له مع الكاتب الراحل نجيب محفوظ، والتي بدأت من تسعينيات القرن الماضى بلقاء داخل أحد الكازينوهات.وقال "حنا": "في بداية التسعينات عام 1991، كنت في نوبتجية ووجدت أحد زملائي ويخبرني عن ندوة نجيب محفوظ، وعرفت أنه نجيب محفوظ الكاتب الكبير، ومن وقتها انتظرته وذهبنا إلى كازينو قصر النيل وكانت هناك قاعة زجاجية وكان نجيب جالسًا وأمامه منضدة والكثير من الناس والمبدعين، ومن هذا اليوم إلى أن توفاه الله كنت حريصًا على التواجد في الندوة حتى محاولة الاغتيال، وأصبحت له جلسات خاصة أيام الأحد أو لثلاثاء والخميس، وكنت من المحظوظين لحضور جلسات "شيبرد".وأضاف: "من خلال معاشرتي لنجيب محفوظ كان تواضعه عظيمًا، ومعرفته كبيرة، ومن خلال عملي كطبيب كنت وزملائي حريصين على أن نطمئن على صحته بصورة دورية، وبحكم سنه وصحته كانت إلى حد ما متكافئة، ولكن في حالة من تسيير الأمور، بمعنى أنه كان يشرب الكثير من السجائر وشره لشرب القهوة، ولهما تأثير على القلب والشرايين، فكان هناك اتفاق ضمني بيننا وبينه أن ننظر المسألة وليس أن نمنعه منها، لأن منعه كان شبه انتحار له، فوصلنا لاتفاق أن نضع أمامه فنجان قهوة وعلبة سجائر، وكل نصف ساعة يأخذ سيجارة ويشعلها ويأخذ نفسًا أو اثنين فقط ويأخذ رشفة قهوة، وفي آخر الندوة يكون قد شرب سيجارتة واحدة وفنجان قهوة، وكان هذا مرضيًا تمامًا لنجيب محفوظ.وتابع: "وبمجرد أن يحاول نجيب أن يشرب سيجارة تمتد الأيادي لتمسك بها، وكنا نقوم بعمل مراجعة لضربات القلب والضغط وخلافه، والغريب أن أجهزته كانت تعمل بكفاءة حتى قبل حادث محاولة القتل، وذكر أمامي أنه كان رياضيا ويجلس على مقهى عرابي وكان في عرف الزمن يعتبر فتوة، كان يدافع عن بنات الجيران وغيرها، ورأينا الكثير من الصور وهو مفعم بالقوة، وتاريخه الصحي هذا ساهم في علاجه كثيرًا، ولكن الحاث أثر على سمعه وحركة يده اليمنى، كنا حريصين على ألا يرهق، وكنا نقترب لنتحدث قرب أذنه لكيلا يجتهد في السمع، وكان حين يتعب يعتزل الناس، لم نكن أصدقاء لكننا تلامذة، كان إنسانًا حساسا، وحين يتعب لا يلجأ إلينا ولكن لأطباء غرباء، ونعرف بعد ذلك أنه كان يكشف، لكننا كنا نتابعه، وأحضر جهاز الضغط وأقيس ضغطه ونشجعه بالكلام ويضحك.وواصل: "كان يطلق علي دكتور القلب الصغير، كنت من أصغر حرافيشه وأجلس مع الغيطاني وإبراهيم عيسى وعلي سالم، في المجمل كنا حريصين على صحته، وكان يهتم بالأبحاث العلمية والاشياء المتقدمة علاجيًا، وكان يسألني عن الجديد في القلب، فأقول له كل شيء عن زراعة القلب وغيرها، وكنا نتابع ونخبره عن تغيير الصمامات والدعامات وغيرها، وحين كنت أحكي له عن حالات المصريين فحين يأتي مصري متعب ويقول "عندي شوية تعب في معدتي"، ويتضح أنه لديه فشل كلوي أو تعب في القلب وغيرها، فكان نجيب يضحك ويقول: "هي جينات الفراعنة".