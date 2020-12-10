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محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بث مباشر.. لحظة وصول أولى شحنات لقاح كورونا الصيني إلى مطار القاهرة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:26 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا الصيني
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يقدم موقع صحيفة «الدستور» بثا مباشرا للحظة وصول لقاح كورونا الصيني إلى مطار القاهرة.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

شاهد لحظة وصول لقاح كورونا الصيني مطار القاهرة


اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يومًا.

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