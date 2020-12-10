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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تفاصيل مباحثات بين ملك المغرب وولي عهد أبوظبي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:17 م
محمد بن زايد
محمد بن زايد
محمد عمر
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تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من العاهل المغربي محمد السادس بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ورحب ولي العهد خلال الاتصال بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وقرار المملكة استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مؤكدا أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الجهود والمساعي المشتركة نحو الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة.

من جانبه عبر ملك المغرب عن شكره وتقديره إلى محمد بن زايد لمواقفه الأصيلة الداعمة للمغرب وسيادته على مختلف الأصعدة، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الإمارات والمملكة والحرص المشتركة على تنميتها في جميع المجالات.

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