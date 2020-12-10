وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا إلى مطار القاهرة

وصلت منذ قليل، الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا على متن طائرة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دولة الصين.وكانت وزارة الصحة، أعلنت أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتة إلى أنها يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يوما.وأوضحت أن هذا اللقاح أثبت فعالية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.