تعرف على تاريخ محمية وادى الحيتان

أشاد تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر، مؤكدين أن الموقع "يُدار" بحب وكفاءة وحرفية ومهارة "من قبل موظفين مؤهلين وملتزمين ومتميزين في عملهم" ما جعله يتميز بأعلى درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة وأدى إلى تفعيل خطة الإدارة المحدثة في عام 2019 لمنطقة محمية وادي الريان.تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن تاريخ محمية "وادي الحيتان"._ ترتبط قصة وادي الحيتان بالتغيرات التي حدثت قبل وأثناء وبعد تكون الصخور هنا._ منذ 40 مليون سنة حدثت عمليتان جيولوجيتان غيرتا وجه الأرض، العملية الأولى أرست الشكل القديم للأرض والثانية أوضحت التغيرات التي طرأت بصورة مستمرة._ منع الطقس الدافئ تكون الثلج بالقطب الشمالي والجنوبي ما تسبب في ارتفاع معدل المياه بالمحيطات._ استمر وجود البحر التيثي بشمال قارة أفريقيا لمئات الملايين من السنيين وإذا استمر الحال هكذا لظلت مصر تحت سطح الماء يتراكم فوقها العديد من الرواسب._ بعد أن انطمرت صخور وادي الحيتان تغير مناخ الأرض وأدى ذلك إلى تكون الثلج بالقطب الجنوبي ما أدى إلى تحول الكثير من المحيطات إلى ثلوج وأدى إلى جفاف البحر التيثي وظهور أرض مصر._ تعرضت الأرض بعد ذلك في عصور جيولوجية مختلفة لمناخ أكثر رطوبة من الذي نعيشه الآن، وهطول الأمطار الغزيرة تسبب في وجود الأنهار بشمال أفريقيا تلك الأنهار كانت قادرة على إزالة الكثير من الصخور والرواسب ومن المحتمل أنها كانت السبب في تشكيل مرتفعات وادي الحيتان.