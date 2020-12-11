رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعرف على تاريخ محمية وادى الحيتان

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
محمية وادى الحيتان
محمية وادى الحيتان
أريج الجيار
طباعة
أشاد تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر، مؤكدين أن الموقع "يُدار" بحب وكفاءة وحرفية ومهارة "من قبل موظفين مؤهلين وملتزمين ومتميزين في عملهم" ما جعله يتميز بأعلى درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة وأدى إلى تفعيل خطة الإدارة المحدثة في عام 2019 لمنطقة محمية وادي الريان.

تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن تاريخ محمية "وادي الحيتان".

_ ترتبط قصة وادي الحيتان بالتغيرات التي حدثت قبل وأثناء وبعد تكون الصخور هنا.
_ منذ 40 مليون سنة حدثت عمليتان جيولوجيتان غيرتا وجه الأرض، العملية الأولى أرست الشكل القديم للأرض والثانية أوضحت التغيرات التي طرأت بصورة مستمرة.
_ منع الطقس الدافئ تكون الثلج بالقطب الشمالي والجنوبي ما تسبب في ارتفاع معدل المياه بالمحيطات.
_ استمر وجود البحر التيثي بشمال قارة أفريقيا لمئات الملايين من السنيين وإذا استمر الحال هكذا لظلت مصر تحت سطح الماء يتراكم فوقها العديد من الرواسب.
_ بعد أن انطمرت صخور وادي الحيتان تغير مناخ الأرض وأدى ذلك إلى تكون الثلج بالقطب الجنوبي ما أدى إلى تحول الكثير من المحيطات إلى ثلوج وأدى إلى جفاف البحر التيثي وظهور أرض مصر.
_ تعرضت الأرض بعد ذلك في عصور جيولوجية مختلفة لمناخ أكثر رطوبة من الذي نعيشه الآن، وهطول الأمطار الغزيرة تسبب في وجود الأنهار بشمال أفريقيا تلك الأنهار كانت قادرة على إزالة الكثير من الصخور والرواسب ومن المحتمل أنها كانت السبب في تشكيل مرتفعات وادي الحيتان.

موضوعات متعلقة

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

«مخدرات وقتل خطأ».. تفاصيل إحالة نجل وزير سابق للجنايات

الصور

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

image description

محافظ أسيوط يشهد مقابلات شخصية لاختيار قيادات لشغل وظائف قيادية

image description

«متحدون على مكافحة الفساد».. فعاليات ثقافية وفنية بمدارس أسيوط

الأكثر قراءة

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

الصحة تكشف عن الفئات الأولى بلقاح كورونا.. وموعد الدفعة الثانية

مصدر: مصر تحصل على 50 ألف جرعة لقاح كورونا.. والتطعيم خلال أيام

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 11-12-2020

كشف منتجات غذائية مضرة للدماغ

القائمة النهائية للمتأهلين لدور الـ32 من الدورى الأوروبى

ميلان يهزم سبارتا براج.. وليل يخسر من سيلتك بالدورى الأوروبى

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

سامح وجيه حنا: كنت أصغر حرافيش محفوظ.. ولقبنى بـ«الدكتور الصغير»

انطلاق ورشة «الرقص الصوفى» بجزويت القاهرة.. اليوم

اليوم.. مناقشة رواية «سماء وسبعة بحور» بجاليرى أنتيك خانة

الليلة.. حفل إطلاق رواية الحفيدة الأولى بدار هن للنشر