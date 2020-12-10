مصدر بـ«الطيران»: جهزنا طائرتين بمبردات لنقل شحنات لقاح كورونا

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن الطائرتين من طراز بوينج 777 جاهزتين لنقل شحنات لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19" حيث تم تجهيزهما بثلاجات تطابق معايير السلامة الصحية، ووفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه جار الآن تجهيز طائرة ثالثة من ذات الطراز بإحدى هناجر الطائرات بمطار القاهرة الدولي، وفقًا لتوجيهات مسئولي وزارة الطيران المدني المصري، في ظل حرص الدولة المصرية على سرعة نقل اللقاح من الدول المصنعة له.وأشارت المصادر، أن هناك تنسيقًا كليًا بين شركة مصر للطيران وقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، فى حالة استقبال شحنات اللقاح المقرر وصولها خلال الفترة القليلة المقبلة والتي لم يتم الإعلان عن موعدها حتى الان.