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فن

3 جوائز لـ«عاش يا كابتن» من القاهرة السينمائى

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
عاش يا كابتن
عاش يا كابتن
دعاء عبد المقصود
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حصد الفيلم المصري "عاش يا كابتن" ثلاثة جوائز في حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتسلمتها مخرجة وكاتبة الفيلم الوثائقي الطويل مي زايد، والجوائز هي الهرم البرونزي لأفضل عمل أول وجائزة يوسف شريف رزق الله لتصويت الجمهور وجائزة أيزيس لأفضل فيلم ناقش قضايا المرأة.

وكان الفيلم قد تأهل أيضًا للمنافسة على جائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقي لهذا العام.

وهذا هو العرض الأول له بمصر وأفريقيا والعالم العربي.

ویتتبع الفیلم الوثائقي في أحداثه وعلى مدار 4 سنوات رحلة زبیبة الفتاة المصریة ذات الأربعة عشر عاما التي تسعى لتحقیق حلمها في أن تكون بطلة العالم في ریاضة رفع الأثقال، فتتدرب بشكل یومي مع كابتن رمضان الذي أمضى أكثر من عشرين عاما في تدريب الفتيات على رفع الأثقال وتخرج من تجربته ابنته نهلة رمضان وعبير عبدالرحمن أول رياضية مصرية تفوز بميداليتين اولمبيتين.

ويظهر في الفيلم أيضًا الأبطال نهلة رمضان وعصمت منصور وأمل محمود وسمر حبشي وهبة صالح وإسراء فهمي وحلیمة عبدالعظیم.

فیلم "عاش یا كابتن" من كتابة وإخراج وإنتاج مي زاید ومشاركة في الإنتاج أنكا بیترسن وأنَا بولستر ومونتاج سارة عبداالله وتصویر محمد الحدیدي وتصمیم شریط الصوت سمیر نبیل وبرایان دیربي وموسیقى ماریان منترب وتصحیح الألوان منحة مقدمة من شركة أندرومیدا فیلم.
ُ
الفیلم إنتاج مصري ألماني دنماركي مشترك وقد عرض الفیلم في مسابقة الأفلام الوثائقیة لمهرجان تورنتو السینمائي الدولي بكندا في عرضه العالمي الأول، كما تم عرضه في مهرجان دوك نیویورك (أكبر مهرجان للسینما الوثائقیة بالولایات المتحدة الأمریكیة) وحصل على جائزة الیمامة الذهبیة لأفضل فیلم في مسابقة الأفلام الألمانیة في مهرجان دوك لایبزج بألمانیا (أقدم مهرجان للسینما الوثائقیة في العالم).

وتعمل مي زاید كمخرجة ومنتجة ومدیرة تصویر ومونتیرة وهي مؤسسة شركة كلیو میدیا بالإسكندریة. بعدَ دراستها الهندسة شاركت مي بورشة السینما في مركز الجزویت الثقافي بالإسكندریة عام ٢٠١٠٢٠٠٩.

وحصلت بعدها على منحة فولبرایت ودرست السینما في كلیة ولزلي بالولایات المتحدة الأمریكیة عام ٢٠١١ ٢٠١٢ والتي أتاحت لها الفرصة للالتحاق بمعهد ماساتشوستس للتقنیة (MIT لدراسة التقنیة الجدیدة لصناعة الأفلام الوثائقیة)، وقامت بإخراج وإنتاج ومونتاج الفیلم القصیر "ذاكرة عبّاد الشمس" الذي عرض في مهرجان برلین السینمائي الدولي عام ٢٠١٦، كما شاركت بإخراج وإنتاج وتصویر الفیلم الروائي الطویل "أوضة الفیران" الذيُ عرض في مهرجان دبي السینمائي الدولي عام ٢٠١٣.

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