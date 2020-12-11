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فن

فيلم Limbo لـ أمير المصرى يحصد 3 جوائز فى «القاهرة السينمائى»

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 12:52 ص
أمير المصرى
أمير المصرى
دعاء عبد المقصود
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حصد فيلم Limbo للنجم أمير المصري على 3 جوائز في ختام الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تضمنت جائزة الهرم الذهبي كأفضل فيلم، وجائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي - FIPRESCI".

وتألق النجم أمير المصري ببدلة من Orange Square بالتعاون مع الستايلست ندى حسام.

وحصل الفيلم على إشادات النجوم والنقّاد خلال عروضه بمهرجان القاهرة السينمائي، حيث قالت عنه ليلى علوي عقب العرض: "الفيلم مختلف تمامًا عن الأفلام المنافسة، أحيي النجم أمير المصري لحفاظه على إحساسه طول أحداث الفيلم، إحساس متدفق متوازن.. أكيد تدربت على هذا الأمر لأسابيع".

وأعربت إلهام شاهين عن قوة موضوع الفيلم وقالت: "أحيي أمير المصري لاختياره موضوعًا عن اللاجئين، القضية التي مسّتنا كُلّنا طوال الفيلم"، كما تمنّت النجمة السلام والخير لكل المجتمع العربي.

أما النجمة سلوى محمد علّي فقد قالت نصًا: "كل ده يطلع منك يا واد أنت"، وأشادت بالسيناريو وبعلاقه الشخصية بما حوله لدرجة جعلتها تتأثير كثيرًا بالفيلم.

ومؤخرًا حصل فيلم Limbo على جائزة أفضل فيلم في مهرجان ماكاو السينمائي، كما اختارت منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) النجم أمير المصري في القائمة القصيرة لجائزة أفضل ممثل عن فيلم Limbo، وذلك بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في الفيلم، ليتنافس على الجائزة مع النجم المخضرم أنتوني هوبكنز.

ويعتبر ذلك الترشيح امتدادًا لسطوع موهبة النجم بالمملكة المتحدة والشرق والأوسط، حيث اختارته مؤخرًا قائمة بافتا (الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون) ضمن أفضل المواهب الصاعدة لعام 2020، ليصبح أمير المصري أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية، حيث قدّم 24 عملًا أجنبيًا، منذ عام 2013.

وتدور أحداث فيلم Limbo حول شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة اسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز، وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.

في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، حيث تعاون مع النجوم الذين ذكرناهم سلفًا، وفي 2017 تعاون مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأمريكي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيوني Tom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل درامي.

ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أمريكي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker أحد أبرز خطواته السينمائية، ويُعرض له حاليًا مسلسل Industry على منصة HBO، وينافس حاليًا بفيلمه Limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه بمهرجان كان السينمائي، وحصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان
فيلم Limbo لـ أمير المصرى يحصد 3 جوائز فى «القاهرة السينمائى»
فيلم Limbo لـ أمير المصرى يحصد 3 جوائز فى «القاهرة السينمائى»
فيلم Limbo لـ أمير المصرى يحصد 3 جوائز فى «القاهرة السينمائى»
فيلم Limbo لـ أمير المصرى يحصد 3 جوائز فى «القاهرة السينمائى»
فيلم Limbo لـ أمير المصرى يحصد 3 جوائز فى «القاهرة السينمائى»
فيلم Limbo لـ أمير المصرى يحصد 3 جوائز فى «القاهرة السينمائى»
فيلم Limbo لـ أمير المصرى يحصد 3 جوائز فى «القاهرة السينمائى»
فيلم Limbo لـ أمير المصرى يحصد 3 جوائز فى «القاهرة السينمائى»

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