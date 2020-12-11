أول عارضة أزياء مصرية من قصار القامة بمهرجان القاهرة السينمائى (صور)

لأول مرة فى تاريخ مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، ظهرت الموديل نسمة يحيى، أول عارضة أزياء مصرية من قصار القامة، على السجادة الحمراء بالمهرجان فى دورته الـ 42 بالحفل الختامى، لأول مرة الخميس.وتألقت نسمة يحيى، على السجادة الحمراء، بفستان أنيق ذو اللون الأخضر الفاتح، مزين بالكشاكش فى اليدين، وبالورود البيضاء البارزة، ونسقت معه حجاب أبيض اللون، ولم تتكلف فى وضع المكياج، بل اختارت ألوان النود الناعمة، لتناسب إطلالتها.وكانت تحلم نسمة، بأن تقف على "ريد كاربيت" النجوم، لتفاجأها إدارة المهرجان سريعا، بدعوة مخصصة لها، لتكتب بفرحة عارمة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي: "نزلت البوست دا امبارح، جتلي دعوه للمهرجان حالًا ! استجابه سريعه انا متوقعتهاش فعلًا، شكر خاص لرئيس المهرجان محمد حفظي".واختتم مهرجان القاهرة السينمائي فاعلياته الخميس فى دورته الـ42 في دار الأوبرا المصرية، وقد اختارت إدارة المهرجان أن يكون المهرجان في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، كما حرص القائمين على المهرجان على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحماية من كورونا.