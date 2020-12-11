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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث| من رامز جلال إلى سما المصرى.. يوم محاكمات المشاهير

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
رامز جلال
رامز جلال
محمد السيد
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تقدم "الدستور" نشرة الحوادث ليوم الخميس 10-12-2020 في مصر، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.

«الرقابة الإدارية» تختتم فعاليات ورشة معالجة مخاطر فساد الرياضة
اختتمت فعاليات ورشة العمل التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وهيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من 9 وحتى 10 ديسمبر 2020، وبدعم ومشاركة كل من اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، في إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد.

كواليس جلسة محاكمة محمود عزت في «أحداث مكتب الإرشاد»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، تأجيل محاكمة الإرهابي الإخواني البارز محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 4 يناير، لسماع شهادة الضابط مصطفى عبدالغفار بالأمن الوطني، وسامي عبدالرازق ومحمود فاروق بالمباحث الجنائية.

ضبط «مهتز نفسيًا» أصاب 3 مواطنين بسلاح أبيض في قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص "مهتز نفسيًا"، لإصابته 3 مواطنين، مستخدمًا سلاحًا أبيض كان بحوزته داخل إحدى الأسواق بمركز نجع حمادى بقنا.

«الاقتصادية» تؤجل استشكال إيقاف تنفيذ حكم سما المصري لـ 6 يناير

قررت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل الاستشكال المقدم من دفاع سما المصري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقها لحين الفصل فيه امام محكمة النقض بمعاقبتها بالحبس سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري لجلسة 6 يناير المقبل.

الحكم على رامز جلال في السطو على حقوق الملكية الفكرية 31 ديسمبر

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حجز ثاني جلسات القضية رقم 983، والتي يحاكم بها كل من رامز جلال ومالك قناة إم بي سين بالسطو علي حقوق الملكية الفكرية، لجلسة 31 ديسمبر الحكم.

محاكمة عصابة بيع القاصرات لرجال أعمال عرب للمتعة الجنسية
أحالت النيابة العامة بأكتوبر عصابة بيع القاصرات لرجال أعمال عرب للمتعة الجنسية، والمتهم فيها اثنان الأول محامٍ، والثانية ربة منزل للمحاكمة.

تأجيل محاكمة هدير الهادى فتاة «تيك توك» إلى 6 يناير

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل الاستئناف المقدم من هدير الهادى على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لجلسة 6 يناير، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة من قبل المدعى بالحق المدني.

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