نائب: إشادة العالم بملفنا الحقوقي يؤكد الانتصار لسيادة القانون

قال محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن قيام نحو 97 دولة على مستوى العالم بالانتصار للملف الحقوقي في مصر داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان يؤكد أن الوطن ينتصر للعدالة والمساواة وسيادة القانون وحقوق الانسان.أشاد نائب الإسكندرية، في بيان اليوم، اعتماد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التقرير المصري والدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.شدد «عثمان» على أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قدمت خلال الدورة الـ34 خمسة تقارير عن الطفولة والحق في السكن، كما ردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتوافرة في مصر.واكد عضو الشيوخ أن اعتماد التقرير الحقوقي دوليًا يؤكد أن القاهرة على الطريق الصحيح، وأن كل الشائعات التي تتردد من قبل الخَونة والإرهابيين عن تعذيب واختفاء قسري ووجود ما لا يقل عن 60 ألف معتقل سياسي بالسجون وانتفاء المحاكمات العادلة وغيرها من هذه "الخزعبلات"، ما هى إلا أوهام وتهم باطلة تساق ضد الريادة المصرية في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.