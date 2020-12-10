بينهم الطنطاوي.. رفض جميع الطعون المقدمة على نتيجة انتخابات النواب بكفر الشيخ

رفضت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، كافة التظلمات التي تم تقديمها من مرشحي مجلس النواب لإعادة فرز الأصوات مرة أخرى وتجميعها، وكان على رأس المتقدمين بتلك الطعون المرشح أحمد الطنطاوي، والذي كان مرشحا في الدائرة الأولى.وكان قد خسر طنطاوي، بالدائرة الأولى بمحافظة كفر الشيخ، وفاز بالمقاعد الثلاثة بالدائرة تحالف "أجيال" المكون من السيد شمس الدين (مستقبل وطن)، وباسم حجازي (الوفد)، وياسر منير (مستقل)، وخسارة المرشح المستقل أحمد طنطاوي واثنين آخرين.وحصل المرشح السيد شمس الدين على 73 ألفًا و795 صوتًا، فيما حصل باسم حجازي على 63 ألفًا و103 أصوات، وحصل ياسر منير على 62 ألفًا و855 صوتًا، فيما جاء في المركز الرابع مراد القطان بـ 55 ألفًا و287 صوتًا، وجاء في المركز الخامس أحمد الطنطاوي بعدد أصوات 53 ألفًا و529 صوتًا، وجاء في المركز السادس والأخير محيي القطان 43 ألفًا و49 صوتًا.