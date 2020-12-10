وزير الزراعة ونظيره العراقي يتفقدان معمل متبقيات المبيدات

تفقّد السيد القصير، وزير الزراعة يرافقه المهندس محمد كريم، وزير الزراعة العراقي، الخميس، معمل متبقيات المبيدات في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة العراقي لمصر؛ لبحث أوجه التعاون مع نظيره المصري ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.اصطحب القصير نظيره العراقي لزيارة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات (كيوكاب) وتفقد الأقسام المختلفة ورافقهما الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية وكان في استقبالهم الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل ورؤساء الأقسام وفي زيارته أثنى المهندس محمد كريم، وزير الزراعة العراقي على المعمل وما يضمه من أجهزة حديثة وخبرات متميزة ويأتي ذلك في إطار بحث آفاق التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات وبناء القدرات بين البلدين الشقيقين.