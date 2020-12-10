«تنسيقية الأحزاب» تشيد بخطوات تعزيز قيم حقوق الإنسان

احتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخميس، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي خرج فيه إلى النور إعلان عالمي تجلت فيه أسمى القيم الإنسانية، التي ناضلت البشرية للوصول إليها وما زالت، إلى عالم حر تتأصل فيه الكرامة الإنسانية، وتوضع المبادئ السامية لسيادة القانون واحترام الفرد بما يضمن سلامة المجتمعات.قالت التنسيقية، في بيان اليوم، إن لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فإنها تشيد بما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز قيم حقوق الإنسان بمفهومه الشامل وهو ما تجلي في تعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، إضافة لما تحقق في المشروعات التنموية، وخفض نسبة البطالة، وبناء مجمعات سكنية تليق بآدمية المصريين، ومشروع 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض السارية، فضلًا عن الملحمة التي قادتها خلال السنوات الماضية للقضاء على فيروس سي الذي نهش أكباد المصريين لسنوات.وأكدت اللجنة أن المجتمع المصري ما زال يتطلع إلى المزيد من الخطوات نحو تعزيز وصون وحماية قيم حقوق الإنسان ومواصلة العمل على تحسين حياة المواطنين وإعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، بما يسهم في تكامل هذه الجهود، ويعود بالنفع على المجتمع وسلامه في ظل تحديات كبيرة لا تغفل بما فيها الحرب على الإرهاب.