المخابرات اللبنانية تداهم مخزن أسلحة في طرابلس شمال البلاد

داهمت دورية من المخابرات اللبنانية مخزنا يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر في منطقة طرابلس شمال لبنان.وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم الخميس إن دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش داهمت "في منطقة طرابلس - شارع الكنائس، محلا لبيع البرادي واللوحات الفنية وأوقفت صاحبه المدعو ع.ش".وأضاف البيان أن الدورية عثرت بداخل المحل على مخزن يحتوي كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر المختلفة والقنابل اليدوية والمتفجرات.وتم تسليم المضبوطات إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق، بحسب البيان.